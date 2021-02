Die 5G-Welle rollt an. Was bei APPLE im nun startenden Substitutionsprozess beim iPhone in den Quartalszahlen abzulesen war, wird von den ERICSSON-Zahlen untermauert. 13 % Umsatzanstieg, aber insbesondere eine Ausweitung der Bruttomarge um vier Prozentpunkte auf 40,6 % hatten die Analysten nicht auf der Rechnung. Das wurde mit fast 8 % Kursplus in einem schwachen Marktumfeld belohnt. Die Story fängt gerade erst an - und das auf einer gesunden Bewertungsbasis.



