DJ MÄRKTE ASIEN/Wieder erwachte Impfzuversicht sorgt für Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der Talfahrt zum Ausklang der Vorwoche und einem verhaltenen Start in die neue Woche und den neuen Monat sind die Börsen in Ostasien und Australien am Montag im Handelsverlauf auf Erholungskurs gegangen. Für gute Stimmung und wieder mutiger agierende Anleger sorgte laut Händlern, dass Astrazeneca nun doch etwas mehr von einem Impfstoff für die Eurozone bereitstellen will als zuletzt angekündigt. Auch Biontech teilte mit, der EU ab April mehr Impfstoff bereitstellen als bislang geplant.

Derweil kam aus China das Signal, dass die dortige Erholung der Wirtschaft etwas an Kraft verliert. Diverse Einkaufsmanagerindizes waren im Januar rückläufig, verharrte aber nach den kräftigen Anstiegen der vergangenen Monate im Expansion anzeigenden Bereich. Während der Dollar in der Breite seitwärts tendierte, schwächte sich der Offshore-Yuan zum Dollar etwas ab.

In Tokio erholte sich der Nikkei-Index nach zwei Sitzungen mit Verlusten um 1,6 Prozent auf 28.091 Punkte. Der am Freitag um 3 Prozent abgesackte Kospi eroberte 2,7 Prozent an verlorenem Terrain wieder zurück. Unterstützend wirkten günstige Handelsdaten. Im Januar stiegen die Exporte auf Jahressicht um 11,4 Prozent und zeigten damit bereits das dritte Wachstum in Folge.

In Hongkong lag der HSI im Späthandel gut 2 Prozent im Plus, während Schanghai mit einem Zugewinn von knapp 0,7 Prozent den Monatsauftakt beendete. Sydney schloss ebenfalls freundlich. Der australische Premierminister hat Pläne detailliert, wie die gesamte Bevölkerung bis Oktober durchgeimpft sein soll. Außerdem berichteten Händler von ermutigenden Daten aus dem Immobiliensektor.

Teilnehmer in Schanghai sprachen davon, dass hier einige Akteure auf neue, für die Aktien günstige Signale der chinesischen Notenbank warteten, nachdem diese zuletzt dem Geldmarkt Liquidität entzogen und damit für Verunsicherung gesorgt habe.

Unternehmenszahlen sorgen in Tokio für spektakuläre Kursbewegungen

Für Komatsu ging es in Tokio um 3,9 Prozent aufwärts, nachdem der Baumaschinenhersteller die Erwartungen des Marktes mit seinem Drittquartalsergebnis übertraf. Nintendo lagen unmittelbar vor der Zahlenbekanntgabe gut 3 Prozent fester im Markt. Zozo haussierten um 17 Prozent, nachdem das e-commerce-Unternehmen den Ausblick angehoben hatte. NEC machten einen Satz um 13 Prozent, befeuert von einem im Berichtsquartal auf Jahressicht mehr als verdoppelten Nettogewinn. Auch beim Keramikartikelhersteller Toto befeuerten gute Zahlen und Ausblick den Kurs. Er schnellte um 12 Prozent nach oben.

In Hongkong führten Technologiewerte die Erholung mit an. Meituan machten einen Satz um rund 9 Prozent, für das Schwergewicht Tencent ging es um über 5 nach oben und Xiaomi verbesserten sich um 2,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.663,00 +0,84% +1,15% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.091,05 +1,55% +0,80% 07:00 Kospi (Seoul) 3.056,53 +2,70% +6,37% 07:00 Schanghai-Comp. 3.505,28 +0,65% +0,94% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.899,53 +2,18% +3,87% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.894,11 -0,29% +2,06% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:53h % YTD EUR/USD 1,2122 -0,1% 1,2129 1,2104 -0,8% EUR/JPY 126,90 -0,2% 127,12 126,55 +0,6% EUR/GBP 0,8831 -0,2% 0,8850 0,8837 -1,1% GBP/USD 1,3727 +0,2% 1,3705 1,3698 +0,4% USD/JPY 104,68 -0,1% 104,80 104,56 +1,4% USD/KRW 1118,50 0% 1118,50 1118,96 +3,0% USD/CNY 6,4608 +0,5% 6,4278 6,4615 -1,0% USD/CNH 6,4631 +0,2% 6,4524 6,4747 -0,6% USD/HKD 7,7529 -0,0% 7,7531 7,7527 +0,0% AUD/USD 0,7647 +0,3% 0,7625 0,7654 -0,7% NZD/USD 0,7189 +0,3% 0,7169 0,7164 +0,1% Bitcoin BTC/USD 33.672,75 +2,1% 32.989,25 32.320,00 +15,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,42 52,20 +0,4% 0,22 +7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.862,57 1.846,53 +0,9% +16,04 -1,9% Silber (Spot) 28,83 27,03 +6,7% +1,81 +9,2% Platin (Spot) 1.115,48 1.078,35 +3,4% +37,13 +4,2% Kupfer-Future 3,57 3,57 -0,2% -0,01 +1,4%

February 01, 2021 02:30 ET (07:30 GMT)

