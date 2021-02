Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt wird datenseitig von den Einkaufsmanagerindices dominiert, die aber wohl die Aussichten auf weiterhin lockere Geldpolitiken dies- und jenseits des Atlantiks nicht trüben werden, so die Analysten der Helaba.Noch immer bestehe sehr hohe Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie und das Bekenntnis der Notenbanken, günstige Finanzierungsbedingungen zu garantieren, halte den Rentenmarkt auf hohem Niveau. Das Zentralbankbekenntnis sorge aber auch für eine Monetisierung der öffentlichen Verschuldung. So seien Kredite an den öffentlichen Sektor zuletzt mit einer Wachstumsrate von über 22% gewachsen. Aufgrund der gestörten Marktbedingungen schlage sich dies bisher nicht in einem Renditeaufwärtstrend nieder, die Inflationserwartungen hätten demgegenüber jedoch Luft zum Atmen. ...

