DGAP-News: Aves One AG

Aves One sichert sich weitere Finanzierungslinie über EUR 75 Mio.



01.02.2021

Corporate News



Aves One sichert sich weitere Finanzierungslinie über EUR 75 Mio. Hamburg, 01. Februar 2021 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, hat die Finanzierungsstruktur weiter optimiert und die Zinskosten gesenkt. Zur Finanzierung zukünftiger Investitionen stellt die KfW IPEX-Bank der Gesellschaft eine Finanzierungslinie über EUR 75 Mio. zur Verfügung. Des Weiteren konnte durch Anpassung von Finanzierungskonditionen bestehender Kredite über ein Gesamtvolumen von EUR 155 Mio. das Zinsniveau weiter gesenkt werden, wodurch sich jährliche Zinseinsparungen von rund EUR 0,75 Mio. ergeben. "Die neue Finanzierungslinie für Zukäufe erhöht langfristig unsere finanzielle Planungssicherheit und Flexibilität. Somit können wir noch schneller auf sich bietende Investitionsmöglichkeiten reagieren. Dieser Abschluss zeigt, dass unsere Güterwaggons mit kontinuierlichen Cashflows ein begehrtes Asset auch aus Sicht unserer Finanzierungspartner sind. So ebnen wir den Weg für weitere Investitionen in unser Rail-Segment", sagt Tobias Aulich, Mitglied des Vorstands der Aves One AG.





Über die Aves One AG



Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls z,um Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811). Weitere Informationen

www.avesone.com



Kontakt

Aves One AG

Jürgen Bauer, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E ir@avesone.com

