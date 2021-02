Im letzten Jahr waren die Frankfurter noch Spitzenreiter mit einem Anstieg des Kurses von 93 auf zeitweise 170 €. Die DT. BÖRSE wurde umfangreich in den Medien gefeiert. Aktuell 132 € lassen sich rechnen. In einem nervösen Markt sind auch 125 € noch möglich. Dann stimmt die Rechnung mit rd. 25 Mrd. € Marktwert und einem geschätzten KGV (coronabereinigt) von ca. 20. Wir gehen long mit einer etwas längeren Perspektive. Denn: Je höher die Unruhe im Markt, umso höher die Umsätze für DT. BÖRSE, ganz simpel gerechnet.



