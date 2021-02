Jetzt wird zurückgeschlagen: Nachdem Xiaomi noch unter der Trump-Regierung auf eine schwarze Liste des US-Verteidigungsministeriums gesetzt wurde, zieht der chinesische Technikhersteller vor Gericht. Der Kurs der Aktie korrigiert unterdessen deutlich, weil US-Investoren nicht nur ein Kaufverbot droht, sondern bis Ende des Jahres auch alle Aktien verkauft sein müssen.Xiaomi argumentiert in der am Freitag eingereichten Klage, die US-Regierung habe sich nicht an notwendige Verfahren gehalten. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...