Laut Insidern soll die elektrische Limousine noch in diesem Jahr vom Band rollen. Auch vom E-SUV iX3 gibt es Neuigkeiten. Die Vorbereitungen für die Produktion des viertürigen Coupés i4 sind fast abgeschlossen. Der Münchner Konzern hatte im laufenden Betrieb die Fertigungslinien im Stammwerk für die 3er-Reihe so ergänzt, dass es auch den Stromer dort herstellen kann. Insider-Berichten zufolge soll die Fertigung bereits zwischen August und September beginnen, sodass die ersten Fahrzeuge noch in diesem Jahre ...

