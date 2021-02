Charttechnische Hochspannung bei GBP/USD! Das Britische Pfund zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung und hält das Ausbruchsszenario am Laufen. Charttechnische Hochspannung bei GBP/USD! Das Britische Pfund zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung und hält das Ausbruchsszenario am Laufen. Nach einem kleinen Schwächeanfall und damit einhergehend einem Test des Ausbruchsniveaus hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...