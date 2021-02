Ryanair hat am Montagmorgen in Dublin einen Einblick in seine Geschäftszahlen gewährt. Demnach erwartet Europas größter Billigflieger im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 (Geschäftsjahr läuft bis Ende März) einen Verlust zwischen 850 und 950 Millionen Euro. Trotz schlechter Geschäftszahlen präsentieren sich die Notierungen zu Wochenbeginn ...

