DJ Thyssenkrupp-Chefin hat bei Liberty-Angebot noch Klärungsbedarf

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem jüngst aktualisierten Übernahmeangebot von Liberty Steel für das Stahlgeschäft von Thyssenkrupp sind nach Darstellung von Vorstandschefin Martina Merz noch immer viele Fragen offen. Zugleich würden noch weitere Optionen für die verlustträchtige Sparte geprüft. "Liberty Steel hat uns in der vergangenen Woche ein aktualisiertes Angebot übermittelt, das wir gegenwärtig sehr sorgfältig prüfen", heißt es in der vorab veröffentlichten Rede von Merz zur Hauptversammlung am Freitag.

Die Offerte sei wie vereinbart noch immer nicht bindend. "Im Angebot gibt es zu einer Reihe komplexer Themen noch Klärungsbedarf." Zugleich werde mit Hochdruck an einer Alternativlösung gearbeitet - wahlweise eine Fortführung des Stahlgeschäfts in der Gruppe oder ein Spin-Off, sagte Merz. Für die beiden Alternativen "müssen allerdings viele Voraussetzungen erfüllt sein und die prüfen wir gerade sehr sorgfältig". Kernkriterium für eine gute Entscheidung sei die Zukunftsfähigkeit des Stahls.

February 01, 2021

