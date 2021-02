Pressemitteilung der Euroboden GmbH:

So gut wie keine Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeit durch zweiten Shutdown

- Vier Projekte im Bau und im Vertrieb mit Verkaufsvolumen von rund 230 Mio. EUR- Zwei Projekte werden im Sommer 2021 fertig gestellt - zwei Projekte im Jahr 2022

Das Grünwalder Wohnimmobilienunternehmen hat so gut wie keine Beeinträchtigungen in seiner Geschäftstätigkeit durch den pandemiebedingten zweiten Shutdown in Deutschland. Aktuell befinden sich vier Projekte im Bau und Vertrieb, die ein Verkaufsvolumen von rund 230 Mio. EUR haben. Zwei dieser Projekte werden noch in diesem Jahr fertig gestellt - zwei Projekte werden im Jahr 2022 realisiert. ...

