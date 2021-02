München (ots) - Zwei Berliner Jungunternehmer, ein gemeinsames Ziel: Die Welt retten - mit einem so noch nie dagewesenen Demokratiefestival. Die neue Joyn Dokumentation "Unfck the World" zeigt ab 4. Februar 2021 in sechs Episoden, wie die beiden Einhorn-Gründer Waldemar Zeiler und Philip Siefer sich voller Mut an eine Idee wagen, auf viel Anklang und zeitgleich Gegenwind stoßen und letztendlich einem unvorhersehbaren Gegner gegenüberstehen - Corona.Für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung: Zwei Berliner wollen das Olympiastadion in der Hauptstadt für die Non-Profit-Veranstaltung #12062020Olympia am 12. Juni 2020 mieten, um mit 90.000 Menschen Petitionen für eine bessere Zukunft zu unterzeichnen und sie zusammen in den Bundestag einzureichen. Mit der Unterstützung von Charlotte Roche und zahlreichen deutschen Prominenten starten sie eine Crowdfunding-Aktion, um das ambitionierte Ziel von 1.800.000 Euro zu erreichen. Bei ihrem Projekt stehen ihnen Fridays for Future Berlin und Scientists for Future Berlin-Brandenburg beratend zur Seite.Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren begleitet die Joyn Doku-Serie das #12062020Olympia-Team, angefangen bei seinen ersten Schritten, und zeigt, wie es damit umgeht, als das Projekt mehrmals droht zu scheitern. Authentische Aufnahmen nehmen die Zuschauer*innen mit zum Kampagnen-Dreh im Olympiastadion und in das Projekt-Büro zu Krisensitzungen, Pressekonferenzen sowie Jubelfeiern. Das Vorhaben erhält großen Zuspruch auf Social Media und zugleich wird es mit Shitstorms und Schlagzeilen überrollt. Transparent, offen und menschlich nahbar zeigt Regisseur Finbarr Wilbrink, wie Zeiler, Siefer und alle freiwilligen Helfer*innen intime Einblicke in das Projekt gewähren, monatelang eine emotionale Achterbahnfahrt durchleben, aus ihren Misserfolgen lernen, an ihre persönlichen Grenzen kommen, auf die größte Hürde überhaupt stoßen - Corona - und trotzdem an ihrer Idee festhalten ...Joyn zeigt ab 4. Februar 2021 die sechs Episoden von "Unfck the World" bei Joyn PLUS+. Die erste Episode steht allen Joyn Nutzer*innen kostenlos zur Verfügung. Die Doku-Serie ist eine Koproduktion von Joyn mit INDI Film unter der Regie von Finbarr Wilbrink.Über JoynDie Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Bei Fragen zum Format: PEPPERSTARK GmbH, Inna Wende, Tel.: +49 89 4114 7756, inna.wende@pepperstark.dePressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4826663