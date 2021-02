Tagesbericht vom 01.02.21 Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.866 auf 1.848 $/oz nach. Heute Morgen steigt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.862 $/oz um 17 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil. Der Silberpreis zieht heute Morgen kräftig an und notiert aktuell mit 29,21 $/oz um 2,71 $/oz oder ...

