Roblox und Bumble wollen im Februar an die Börse. Manche Zahlen machen dabei stutzig.Im vergangenen Jahr wagten in den USA 425 Unternehmen über traditionelle Börsengänge und SPAC-Deals den Sprung aufs Parkett. So viele wie seit den 1990er-Jahren nicht mehr. Die Emissionserlöse beliefen sich auf mehr als 150 Milliarden Dollar. Mit Bumble und Roblox stehen bereits die nächsten Kandidaten mit Milliardenbewertungen bereit. Einen Tag mit Symbolcharakter hat sich die Bumble Holding für das IPO ausgesucht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...