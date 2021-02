München (ots) - TV und mehr: RTLZWEI ist auf allen Kanälen überzeugend ins Jahr 2021 gestartet. Dazu beigetragen haben auch zwei Klassiker: Die Doku-Soaps "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" und "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" feierten im Januar beide ihr zehnjähriges Jubiläum. "GRIP - Das Motormagazin" läuft auf Hochtouren und lieferte die besten Quoten seit 2014. Und auch auf den Social-Media-Plattformen von RTLZWEI stiegen die Video Views und Reichweiten teils deutlich.Insgesamt erzielte der Sender im Januar einen Monatsmarktanteil von 5,1 % (2020: 5,2 %). In der jungen Zielgruppe 14-29 stieg der Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr von 6,8 auf 7,1 %. Die Zahl der Video Views bei TVNOW und rtl2.de legte um 13 % zu.Die Highlights des Monats im Einzelnen:10 Jahre erfolgreich: "Die Geissens" und "Die Wollnys"- Beide Formate punkteten mit neuen Folgen: "Die Geissens" schafften on air bis zu 7,9 % bzw. 16,4 % MA (14-29), "Die Wollnys" bis zu 6,8 % bzw. 11,2 MA (14-29).- Auf Facebook* erhöhten die Familien ihre durchschnittliche Reichweite im Vergleich zum Vormonat um jeweils mindestens 30 %. Die Top-Posts beider Seiten erreichten jeweils über eine Million Fans. "GRIP - Das Motormagazin" gibt Gas:- bis zu 7,3 % bzw. 9,5 % MA (14-29). Mit bis zu 12,5 % MA ist GRIP besonders bei jungen Männern (14-29) beliebt.- Instagram**: Steigerung der Reichweite um 41 % (vs. Januar 2020)o Facebook: Steigerung der Video Views um 220 % Daily Soaps: konstant beliebt beim jungen Publikum- "Berlin - Tag & Nacht" erzielte bis zu 17,4 % MA bei den 14-29-Jährigen. Die Zahl der Video Views bei YouTube*** stieg gegenüber Vorjahreszeitraum um 17 %. Mit 1,28 Mio. Abonnenten ist die YouTube-Community von BTN nun ebenso groß wie die von GRIP.- "Köln 50667" überzeugte mit bis zu 16,3 % MA (14-29). US-Spielfilme trumpfen am Freitagabend- "Titan - Evolve or Die": 8,5 % MA- "Und täglich grüßt das Murmeltier": 7,6 % MA- "Security": 7,6 % bzw. 10,9 % MA (14-29) TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.01.-31.01.2021, vorläufig gewichtet 28.01.- 31.01.2021. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. *Facebook Insights, **Instagram Insights, ***YouTube Analytics; jeweils Stand 26.01.2021Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4826729