München (pta014/01.02.2021/11:04) - - Umsatz und Gewinn in 2020 gesteigert - Ausblick positiv trotz schwieriger Rahmenbedingungen - Gute Liquiditätsreserve zum 31.12.2020

München/Bern, 01.02.2021 - Die Diso AG, Bern (Schweiz), eine 100-prozentige Beteiligung der Securize IT Solutions AG (Securize), hat ihre vorläufigen Zahlen für 2020 mitgeteilt. Danach konnte der Umsatz, umgerechnet in Euro zum Kurs des jeweiligen Jahresendes, um ca. 3% gesteigert werden, und zwar von EUR 8,3 Mio. in 2019 auf EUR 8,6 Mio. in 2020. Beim Gewinn rechnet die Diso AG nach den vorläufigen Zahlen mit einer Verdopplung, von knapp EUR 0,1 Mio. im Vorjahr auf etwa EUR 0,2 Mio. in 2020.

Auch der Cashflow der Diso AG hat sich im Jahr 2020 erfreulich entwickelt, woraus zum Jahresende 2020 ein höheres Bankguthaben als im Vorjahr resultiert.

Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter der Diso AG haben im Corona-Jahr 2020 hervorragende Arbeit geleistet", sagt Christian Damjakob, alleiniger Vorstand der Securize. "Zwar lag eines der Kernprodukte der Diso AG, der virtuelle und sichere Arbeitsplatz für Unternehmen, gut im Trend. Doch dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen für die Kunden der Diso in 2020 Corona-bedingt wesentlich verschlechtert haben, wurden Projektstarts hinausgeschoben und Ausschreibungen verzögert. Die Diso Geschäftsleitung mit Markus Hölzlein und Daniel Meienberg hat früh die richtigen Entscheidungen getroffen. Damit ist die Diso schon jetzt gut positioniert für ein erfolgreiches Jahr 2021."

Über die Securize IT Solutions AG: Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.

Kontakt Securize IT Solutions AG: Christian Damjakob Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 330 Fax: +49 89 244192 230 info@securize.de www.securize.de ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K

Aussender: Securize IT Solutions AG Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Damjakob Tel.: +49 89 244192-340 E-Mail: info@securize.de Website: www.micdata.com

ISIN(s): DE000A2TSS58 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

