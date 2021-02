- David, welche Auswirkung hatte die COVID-Krise? - Für wie viele Jahre habt ihr derzeit noch Material zum Verarbeiten? - Die neue Ressourcenschätzung kommt von welchen Erzgängen? - Ihr erwartet für 2021 eine Silberproduktion von 2,4 Mio. Unzen? - Wann wollt ihr die Mine wiedereröffnen? Die erwartete 2,4 Mio. Silberproduktion ist daher nicht auf das Gesamtjahr gerechnet sondern nur auf ca. 10 Monate? - Das heißt, die Produktion 2022 sollte dann höher sein, da ihr das ganze Jahr dann produziert? - Mit euren 2 eigenen Bohrgeräten wollt ihr jetzt das Projekt bzw. die bekannten Zonen bohren? - Ihr habt für euer Unternehmensalter eine sehr gute Aktienstruktur? - Zusammengefasst, was sind die 3 großen Kurstreiber für dieses Jahr? - Schaut ihr euch auch nach Akquisitionen um? - Was ist deine persönliche Meinung zum Markt? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 27. Jänner 2021 aufgezeichnet. Kurs auf Ihr Joachim Brunner