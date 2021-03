- Brian, was war der Grund, die Businessstrategie zu ändern, von Öl zu anderen alternativen Energieformen? - Wenn ich mir euren Aktienkurs ansehe, dann hat der Markt sehr positiv auf diese Strategieänderung reagiert? - Im Jänner habt ihr eine Firma gekauft, die all diese Dinge kann, die ihr sucht. Aber was macht die Firma wirklich? - Von der Idee bis zur Produktion ist es ein langer Weg. Habt ihr schon einen Prototyp laufen? - Wie wollt ihr diese Kessel produzieren? Habt ihr schon eine Produktionsstätte bzw. wenn ja, was könnt ihr hier produzieren? - Wenn du von OEMs sprichst, kannst du hier ein paar Namen nennen? Habt ihr eure Verfahren schon patentiert? - Dieser Wasserstoffkessel ist euer erstes Produkt? - Gibt es genug grünen Wasserstoff? - Ihr habt euch sehr viele Unternehmen angesehen. Ist es möglich, dass ihr mit weiteren Übernahmen im Wasserstoffbereich aufwarten könnt? - Was macht ihr mit euren alten Ölfeldern? - Was erwartet ihr in den nächsten 12 Monaten? - Was könnten die wichtigsten 3 News in den nächsten 6 Monaten sein? - Wie schaut die Aktienstruktur des Unternehmen aus? - Diese großen Aktiengruppen halten ungefähr wie viele Aktien? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. (Achtung! In der Zusammenfassung habe ich mehrmals von der CO2 Produktion gesprochen - hier ist natürlich die H-Produktion gemeint - es geht ja vor allem darum, dass man CO2 vermeidet!) Das Interview wurde am 11. März 2021 aufgezeichnet. Das Interview ist ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht und es wurde auch nicht vorselektiert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investor besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Zum Zeitpunkt des Interviews am 15.2.2021 besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Kurs auf Ihr Joachim Brunner