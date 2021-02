Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß kam es im Januar zu einem spürbaren Anstieg der Inflation, so Ulf Krauss von der Helaba.In Deutschland seien die harmonisierten Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich von -0,7% auf beachtliche 1,6% geklettert. Die Anleger am Rentenmarkt hätten auf diese Entwicklung bislang gelassen reagiert. Die Rendite 10-jähriger Bunds habe im Bereich um -0,5% verharrt. In den kommenden Monaten ist aufgrund von Basiseffekten mit einer weiter steigenden Teuerung zu rechnen, sodass uns das Thema Inflation erhalten bleibt, so die Analysten der Helaba. ...

