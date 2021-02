Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag weiter klar im Plus tendiert. Zuletzt stieg der heimische Leitindex ATX um 1,22 Prozent auf 2.922,86 Punkte. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten nach dem schwachen Wochenausklang zum Auftakt der neuen Handelswoche ebenfalls Kursgewinne.Die Stimmung an den Finanzmärkten sei aber weiterhin von Unsicherheit geprägt, heißt es in einer aktuellen Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...