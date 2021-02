Nach GameStop, AMC und Co haben die Privatanleger in den USA ein neues "Opfer" gefunden: Silber. Der Preis für die Feinunze ist am Montagmorgen erstmal seit vielen Jahren wieder über 30 Dollar gestiegen. Sollte der Kaufdruck anhalten, könnte das Edelmetall in den nächsten Tagen auf 33 bis 35 Dollar steigen. Wer das Risiko nicht scheut, kann durchaus den Hebel ansetzen. Mehr dazu im "Trading-Tipp" bei DER AKTIONÄR TV.

