München (ots) - Die Blue Cap AG stärkt mit der Übernahme der Hero GmbH ihr Kunststoffsegment. Die Kunststoffexpertin Hero erwirtschaftet derzeit mit mehr als 200 Mitarbeitern an 4 Standorten in Baden-Württemberg einen Umsatz von rund 40 Mio. Euro. Hero entwickelt und fertigt hochwertige Kunststoffteile und Baugruppen für die PKW-Innenausstattung und die Hausgeräteindustrie. Die Blue Cap AG erwirbt für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag 71 % der Anteile an der Hero GmbH. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Februar / Anfang März vollzogen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts. Der Abwickler der PartnerFonds AG i.L., Dr. Henning von Kottwitz, kommentiert: "Mit dem Erwerb der Hero Gruppe realisiert Blue Cap eine äußerst interessante Chance im derzeit dynamischen wirtschaftlichen Umfeld. Hero ist sehr gut positioniert und bietet neben dem Potential für organisches Wachstum auch eine hervorragende Plattform für weitere Zukäufe. Aus unserer Sicht bedeutet der Erwerb eine deutliche Wertsteigerung für das Blue Cap Portfolio und bestätigt insofern unsere positive Einschätzung der Entwicklung bei Blue Cap. Wir unterstützen den Weg des Vorstands der Blue Cap AG, das Wachstum als unabhängige börsennotierte Beteiligungsgesellschaft fortzusetzen, um nachhaltig Werte für alle Aktionäre zu schaffen. Wie schon bei früherer Gelegenheit kommuniziert verstehen wir unsere Beteiligung in die Blue Cap AG als passive Finanzbeteiligung."



