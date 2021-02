Leclanché hat ein Batteriesystem entwickelt, das für den Betrieb von neuen und nachgerüsteten E-Nutzfahrzeugen optimiert ist. Pro Akkupack gibt der Schweizer Hersteller eine Energiekapazität von 39,4 kWh an. Maximal kombiniert werden können acht Packs, was einer Gesamtkapazität von bis zu 315 kWh entspricht. Konzipiert ist das Batteriesystem namens INT-39 Energy für den Einsatz in Elektro- oder Hybrid-Nutzfahrzeugen, ...

