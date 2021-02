In Österreich wird weiter um das Pfand für Einweg-Getränkeverpackungen gestritten. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die ein Pfandsystem einführen will, bekommt nun Unterstützung vom Discounter Lidl. Der Rest des Handels, aber auch die Entsorgungswirtschaft halten weiter dagegen. Vorige Woche erklärte Lidl-Österreich-Chef Alessandro Wolf in einem Termin mit Gewessler: "Wir sind davon überzeugt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...