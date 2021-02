1. Februar 2021, Vernon (BC). True Leaf Brands Inc. ("True Leaf" oder das "Unternehmen")(CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFD) (FWB: TLAA) gibt bekannt, dass das Unternehmen vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der Ausfertigung der formellen Unterlagen die Abschlussfrist der nicht vermittelten Privatplatzierung (die "Privatplatzierung"), die zuvor am 6. Januar 2021 angekündigt wurde, auf den 19. Februar 2021, also 45 Tage nach der ursprünglichen Ankündigung des Unternehmens, verlängert.

Mit der Privatplatzierung soll ein Bruttoerlös von nicht weniger als 150.000 CAD und maximal 1,0 Million CAD erzielt werden. Gemäß den Bedingungen der Privatplatzierung bietet das Unternehmen mindestens 416.667 Stammaktien und maximal 2.777.778 Stammaktien zum Preis von 0,36 CAD pro Aktie zum Verkauf an.

Die Privatplatzierung wird möglicherweise in einer oder mehreren Tranchen geschlossen.

Die Privatplatzierung wird unter Inanspruchnahme bestimmter Prospektausnahmen durchgeführt. Das Unternehmen muss in Verbindung mit der Privatplatzierung möglicherweise Vermittlungsgebühren (Finder's Fees) in Höhe von bis zu 10 % des Bruttoerlöses zahlen, der von berechtigten Vermittlern aufgebracht wurde. Die Vermittlungsgebühren können in Barmitteln oder Stammaktien beglichen werden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Alle im Rahmen dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier (4) Monaten gebunden und werden mit einer entsprechenden Kennzeichnung versehen. Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE.

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen. True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 19.500 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis sowie allgemeiner industrieller Widmung in Lumby (British Columbia).

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

mailto:Darcy@trueleafbrands.com

250.260.0676

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen im Hinblick auf die Privatplatzierung, wie der erwarteten Verwendung des Nettoerlöses der eingenommenen Mittel. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" oder "glaubt" bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, geopolitische und gesellschaftliche Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in einem Staat verkauft werden, in denen ein solches Verkaufsangebot, Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Rechtsgebieten in diesem Staat rechtswidrig wäre. Nicht zu Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze darstellen.

