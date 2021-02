Berlin (ots) - Mit Alpha präsentiert der Schweizer Hörgerätehersteller Bernafon das weltweit erste Hörgerät mit der revolutionären Hybrid Technology[TM]. Die Entwicklung des bisher besten Hörgeräts aus dem Hause Bernafon unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, das Leben zahlreicher Menschen mit Hörminderung zu verbessern. Bernafon eröffnet in puncto Sprachverstehen und Hörkomfort eine völlig neue Dimension in der HörgeräteindustrieBernafon Alpha ist anders als alles, was Nutzer bisher kannten - es ist "Inspired by the best". Denn das außergewöhnliche Hörvermögen der Tiere hat die Entwickler dabei geleitet, auch dem menschlichen Gehör die höchste Leistungsfähigkeit wiederzugeben. Das Ergebnis ist Alpha - das beste Hörgerät, das Bernafon je entwickelt hat.Das weltweit erste Hörgerät mit Hybrid Technology[TM] wählt wie bei einem hybriden Auto in jeder Hörsituation immer die optimale Signalverarbeitung und fokussiert für den Hörgeräteträger beides: sowohl das Sprachverstehen als auch den Hörkomfort.Das Ergebnis: ein kompromissloses Klangerlebnis.Die Nutzer-Vorteile auf einen BlickBernafon Alpha betrachtet die Hörsituation in ihrer ganzen Perspektive. Das Sprachverstehen wird permanent optimiert und die Verstärkung unerwünschter Geräusche vermieden. Dank Machine Learning weiß das Hörgerät, wie Sprache in jeder Situation klingen muss. Der Nutzer profitiert so von einer verbesserten 360 Grad-Wahrnehmung und weniger Höranstrengung. Auch der Bedarf manueller Lautstärkekorrekturen wird reduziert, zudem verhindert der Hybrid Feedback Canceller[TM] unangenehme und peinliche Rückkopplungsgeräusche.Wiederaufladbares Modell: miniRITE T RDas kleine und elegante Bernafon Alpha ist als wiederaufladbares miniRITE T R Modell in den Leistungsklassen 9, 7 und 5 erhältlich. Die langlebigen Lithium-Ionen-Akkus sind in der kompakten und zuverlässigen Ladestation in nur drei Stunden vollständig aufgeladen und bieten dem Gerät Energie für einen ganzen Tag, inklusive Soundstreaming und Telefonie. Zehn attraktive Farbkombinationen unterstreichen jeden persönlichen Stil des Hörgeräteträgers.Direct Streaming & Update EasyControl-A AppMit Bernafon Alpha ist es möglich, Sounds direkt von iOS- und erstmals auch Android[TM] Geräten mit 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy Wireless Technology direkt in die Hörgeräte zu streamen. Damit verbindet Bernafon gekonnt Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Dies unterstreicht auch die intuitive EasyControl-A App, mit der Nutzer unter anderem die Lautstärke und Programme ändern, den Batteriestatus prüfen und jetzt neu per Streaming-Equalizer den Klang einstellen können.Hörgeräteanpassung aus der FerneDas neu verfügbare Remote Fitting (Fernanpassung) ermöglicht die Anpassung der Hörgeräte über ein Smartphone oder Tablet ganz bequem von zu Hause oder einem anderen Ort aus. Vorgenommene Einstellungen am Hörgerät können sofort in der Alltagssituation getestet werden und zahlreiche Folgetermine beim Hörakustiker können entfallen. Remote Fitting von Bernafon steigert die Flexibilität und den Komfort sowohl für den Hörgeräteträger als auch den Hörakustiker."Mit Bernafon Alpha und der Hybrid Technology[TM] präsentiert Bernafon sein bisher bestes Hörgerät und eröffnet zum wiederholten Male ein neues Kapitel in der Geschichte der Hörgerätetechnologie. Probieren Sie es aus, dieses Klangerlebnis sollten Sie nicht verpassen!" sagt Klaus-Peter Lipfert, Geschäftsführer der Bernafon GmbH.Pressekontakt:Bernafon Hörgeräte GmbHStephanie HeinzE: stui@bernafon.comT: +49 30 72 39 37 38Original-Content von: Bernafon Hörgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105143/4827109