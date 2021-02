Die Ölpreise an den internationalen Börsen stecken zu Beginn des neuen Monats weiter im Seitwärtstrend. Verluste vom Freitagnachmittag werden am Montag wieder ausgebügelt und Rohöl (Brent) kostet 55,70 Dollar. In den letzten vier Wochen haben sich die Ölpreise nunmehr kaum bewegt. Die Inlandsnotierungen für Heizöl steigen heute leicht, um durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter, wobei ein Großteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...