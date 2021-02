London (ots/PRNewswire) - Smart-Building-Zertifizierung - der erste Standard zur Bewertung der Intelligenz von GebäudenIntegrierte Gebäudetechnologie zur Steigerung des Nutzer-WohlbefindensMiddleCap, die auf Immobilien spezialisierte Investmentgruppe, gab heute bekannt, dass ihre Southworks-Projektentwicklung in London mit einer Platin Smart Building-Zertifizierung ausgezeichnet wurde. Das 6.500 Quadratmeter große Bürogebäude, das noch in diesem Jahr fertiggestellt wird, ist das erste Gebäude in Großbritannien, das diese Zertifizierung erhält.Die Smart-Building-Zertifizierung wurde entwickelt zur Förderung des Wohlbefindens, der Gesundheit der Sicherheit und der Leistungsfähigkeit für die Nutzer von Gebäuden einerseits sowie der Verbesserung der Nachhaltigkeit sowie der Steigerung der Innovation andererseits. Dieses Zertifizierungsverfahren bewertet das Verhalten und die Leistung von Gebäuden und zeichnet nur solche Gebäude aus, die über eine intelligente technische Infrastruktur verfügen. Das EDGE Olympic Amsterdam ist das erste Gebäude, das mit der Platin Smart Building-Zertifizierung ausgezeichnet wurde.Die Smart-Building-Zertifizierung ist das erste Programm, das die Intelligenz von Gebäuden objektiv bewertet, indem es sechs Kernbereiche beurteilt: Gebäudenutzung, Nutzerverhalten und Zusammenarbeit der Nutzer, Gebäudeeigenschaften, Nachhaltigkeit, integratives Design und Einbindung in die Umgebung sowie Gesundheit und Sicherheit."Es ist ein großer Erfolg, dass unser erstes Projekt auf dem britischen Markt die Smart-Building-Zertifizierung in Platin erhalten hat. Unser Ziel ist es, Büros zu entwickeln, die das Wohlbefinden, die Gebäudeeigenschaften, die Nachhaltigkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit verbessern", sagt Miroslav Výboh, Hauptgesellschafter und Partner der MiddleCap.Southworks ist das erste Gebäude, das in Großbritannien nach dem Smart-Building-Zertifizierungsverfahren ausgezeichnet wurde, und hat die Platin-Zertifizierung für Core & Shell erhalten. Der Technologie-orientierte Ansatz und eine Reihe integrierter Design- und Managementfunktionen schaffen eine flexible und produktive Umgebung, die das Wohlbefinden der Benutzer steigert. Einige davon sind:- Ein einziges "digitales Backbone" misst mittels angewandter bGrid-Technologie und einer Reihe von IoT-basierten Sensoren die Gebäude-Parameter und stellt diese den Gebäudenutzern zur Verfügung.- Eine spezielle App (OfficeApp) schafft eine optimale Arbeitsumgebung, über die die Nutzer Heizung und Beleuchtung entsprechend ihrer individuellen Wünsche direkt steuern sowie Besprechungsräume buchen können.- Eine Technologie, die das Gebäude-Risikomanagement verbessert, um längerfristigen Abstand von Personen zu fördern, indem der Personenfluss im Gebäude zusammen mit Echtzeitinformationen über die Luftqualität im Innen- und Außenbereich gesteuert wird. Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Miroslav Výboh und dem gesamten MiddleCap-Team bei der Bereitstellung von Gebäuden auf dem neuesten Stand der Technik im Zusammenhang mit der Erweiterung seines Unternehmens Portfolios mit/um gewerbliche(n) Büros in Großbritannien.Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Miroslav Výboh und dem gesamten Team der MiddleCap, Gebäude gemäß der neuesten Technik zu erstellen und damit ihre Expansion im britischen Markt für Gewerbeimmobilien voranzutreiben."Wir sind stolz darauf, Southworks mit einer Platin Smart Building Zertifizierung auszuzeichnen. Ein Core & Shell-Gebäude mit einer solch umfangreichen IT-Infrastruktur ist außergewöhnlich. Wir sehen selten, dass ein Core & Shell-Gebäude für die Verbesserung von Gesundheit, Eigenschaften, Nachhaltigkeit und Innenraumklima sowie für die Fähigkeit des Nutzers, mit der Fläche zu interagieren, so weit geht", sagte Elizabeth Nelson, Leiterin für Forschung und Innovation bei Smart Building Certification."Dies ist auch eine große Verpflichtung für das gesamte Team von MiddleCap. Unser Ziel ist es, einen Weg zu finden, wie wir bei unseren künftigen Projekten den aktuellen Standard übertreffen und Gebäude liefern, die noch mehr auf Innovationen, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich auf unser nächstes Projekt Seal House freue, " ergänzt der Hauptgesellschafter und Partner von MiddleCap, Miroslav Výboh.Informationen zu MiddleCapMiddleCap Partners und Mayfair Assets fusionierten 2018 unter ihrer neuen Holdingstruktur in Luxemburg. Seitdem firmiert die Holding unter der Marke MiddleCap Group. MiddleCap hat sich seitdem zu einem bekannten Investment- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg und Büros in London, Berlin, Bratislava, Prag, Dubai und Monaco entwickelt. Partner der Gruppe sind Miroslav Výboh, Matús Výboh, Michal Kvie?inský und Roman Gunis.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428878/MiddleCap_Southworks.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1428879/MiddleCap_Miroslav_Vyboh.jpgOriginal-Content von: MiddleCap, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152795/4827173