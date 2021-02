Paris (www.fondscheck.de) - Guillaume Poli beginnt heute bei OFI Asset Management als Leiter für Development, Partnerships and Distribution, so OFI Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er folgt damit auf Franck Dussoge, der nach neun Jahren bei der OFI-Gruppe in den Ruhestand geht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...