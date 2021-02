DJ Astrazeneca nimmt mit Beteiligungsverkauf bis zu 780 Mio Dollar ein

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca verkauft einen Anteil von 26,7 Prozent an der Viela Bio Inc. Wie der Konzern mitteilte, ist die Transaktion Teil der milliardenschweren Übernahme von Viela durch Horizon Therapeutics. Der Erlös für die Briten betrage 760 bis 780 Millionen US-Dollar in bar. Der Finanzausblick ändere sich nicht.

Horizon und Viela wollen ihren Zusammenschluss, in dem Viela mit netto 2,67 Milliarden US-Dollar bewertet wird, noch im laufenden Quartal abschließen.

February 01, 2021 07:50 ET (12:50 GMT)

