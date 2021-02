Einladung zur Bilanzmedienkonferenz der Baloise Group

Sehr geehrte Damen und Herren

CEO Gert De Winter, CFO Carsten Stolz und CIO Matthias Henny präsentieren die vorläufigen Geschäftszahlen der Baloise Group für das Jahr 2020. Gerne laden wir Sie deshalb an folgendem Datum zur Bilanzmedienkonferenz ein - dieses Jahr virtuell:

Dienstag, 9. März 2021, 09:15 - 10:15 Uhr - Einwahl unter der Telefonnummer +41 (0) 58 310 50 00 oder über diesen Link.

Die Konferenz wird in deutscher Sprache abgehalten.

Die Unterlagen zu den vorläufigen Geschäftszahlen 2020 sind am 9. März 2020 ab 07:00 Uhr auf unserer Website www.baloise.com verfügbar.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bitten Sie um Ihre An-/ bzw. Abmeldung bis zum 8. März 2021 per E-Mail an media.relations@baloise.com oder telefonisch unter +41 (0) 58 285 82 14.

Herzlichen Dank für Ihre Anmeldung und freundliche Grüsse

Roberto Brunazzi

Leiter Media Relations

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81