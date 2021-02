FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ericsson von 98 auf 110 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Schweden hätten ein starkes viertes Quartal berichtet, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie dürften mindestens im ersten Halbjahr noch von einer schwachen Wettbewerbsfähigkeit von Nokia profitieren. Dennoch sieht er in den Papieren der Finnen mehr Potenzial./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 08:33 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000108656

