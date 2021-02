Im Core- und Core-Plus-Segment sollten sich Investoren laut Savills vor allem auf hochwertige Büroimmobilien fokussieren. Im Value-Add-Segment sind insbesondere Logistikentwicklungen in stark nachgefragten Märkten interessant, aber auch kurzfristige Ertragsmöglichkeiten in den Bereichen Flexible Workspaces und Studentenwohnen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Immobilienberatung Savills hervor. Die Experten erwarten zudem, dass viele Eigentümer in den kommenden Monaten ihre Bestände einer Prüfung unterziehen.

