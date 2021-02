Corona macht TUI weiterhin das Leben schwer. So gilt seit Samstag in Deutschland eine Einreisesperre aus Ländern, die besonders stark von den neuen Coronavirus-Mutationen betroffen sind. Diese neue Regelung gilt zunächst bis einschließlich 17. Februar. Innenminister Horst Seehofer erklärte unterdessen den Verzicht auf Auslandsreisen zur "Bürgerpflicht". Dennoch besteht für den Tourismus und damit für TUI durchaus Hoffnung.Konkret geht es um folgende Länder, aus denen Menschen in den kommenden rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...