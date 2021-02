DGAP-News: Franklin Mining, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Franklin Mining rüstet Bergbaumaschinen auf für die kommenden Bergbau in Bolivien



01.02.2021 / 15:00

Carson City, Nevada--(Newsfile Corp. - Montag, 1. Februar 2021) - Franklin Mining Inc. (OTC Pink: FMNJ) hat zusätzliche Ausrüstung für den bevorstehenden Goldabbau in Bolivien gekauft. CEO William Petty plant die neuen Maschinen für das bestehende Extrapolation Pilotprogram 2015 in seine Flotte aufzunehmen vorhandene Bergungsmaschinen in den zuvor erfassten Gebieten. Herr Petty arbeitet mit Firma Heckler in Kalifornien zusammen, um die tragbare die Trommelwaschanlage Modell 3610 zum ersten nach Südamerika zu bringen. Heckler hat seine Ausrüstung zuvor in Minen in ganz Alaska und Südafrika platziert. Diese neue Maschine wird in der Lage sein, mehr als 50 Tonnen Erz pro Stunde mit einer Rückgewinnungsrate von 98% zu produzieren. Franklin Mining plant zwei Schichten pro Tag zu laufen um insgesamt bis zu 1200 Tonnen Gold pro Tag zu produzieren "Unser Ziel ist es, zunächst in dem Gebiet, in dem wir unser Pilotprogramm 2015 durchgeführt haben, mit der Gewinnung von Rückständen zu beginnen", erklärt Herr Petty. "Dann werden wir mit der Alluviumphase fortfahren, wobei die dritte Phase ein Bergbau in vollem Umfang ist. Wenn wir die Nachricht erhalten, dass die Maschine versandbereit ist, rechnen wir mit einer 90-tägigen Startphase, in der wir die neuen Geräte nach Bolivien versenden und mit dem Aufbau des Betriebs beginnen werden. Aufgrund von Pandemieproblemen, insbesondere in Bezug auf die lokalen Ureinwohner, müssen wir die Genehmigung für jede Phase des Transports der Ausrüstung, verschiedener Materialien und des Personals abwarten. " Die tragbare Trommelwaschanlage Modell 3610 von Heckler Fabrication wird als "vielseitige und mobile Verarbeitungsanlage mit Plug and Play" beschrieben. Es handelt sich um eine eigenständige, tragbare Einheit, die sich gut für den kommerziellen Bergbau, die Exploration und die Probenahme eignet. Diese Variante bietet eine außergewöhnliche mikroskopische Goldgewinnung in einem benutzerfreundlichen und wartungsarmen Paket. Weitere Informationen zu dieser neuen Maschine finden Sie auf dem beigefügten Foto.



https://orders.newsfilecorp.com/files/6923/73303_51ab6a7a54f36a88_002full.jpg Safe Harbor Act: Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung enthalten, und solche zukunftsgerichteten Aussagen werden gemacht gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. "Zukunftsgerichtete Aussagen" beschreiben zukünftige Erwartungen, Pläne, Ergebnisse oder Strategien und werden im Allgemeinen mit Worten wie "Mai", "Zukunft", "Plan" vorangestellt "oder" geplant "," wird "oder" sollte "," erwartet "," antizipiert "," Entwurf "," schließlich "oder" projiziert ". Sie werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Umstände, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich der Risiken, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen in den zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund verschiedener Faktoren und anderer Risiken, die im Geschäftsbericht eines Unternehmens identifiziert wurden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.FranklinMining.com,

Telefon: (+1) 830 331 0031, E-Mail: FranklinMining.CEO@gmail.com

oder folgen Sie uns auf Twitter@ FMNJ1864 To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/73303 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/73303

