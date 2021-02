Eigentlich hat sich der Kupferpreis in den vergangenen Tagen wacker gehalten. Es ging zwar etwas abwärts, viel ist aber charttechnisch bislang nicht kaputt gegangen.Bemerkbar machte sich schon etwas der wieder leicht stärkere US-Dollar, und auch die Korrekturen am Aktienmarkt belasteten die Rohstoffe, da es natürlich auch um ein Wachstumsszenario geht, in dem die effektive Nachfrage nach Rohstoffen zentral ist. Und dann wäre da noch das Thema "Liquidität' an den Märkten, vor allem dort, wo sie fehlt. Dies ist bei Kupfer zwar noch nicht der Fall, aber dass diese Effekte von einem Marktsegment auf das nächste überschwappen können, ist in der Börsengeschichte oft genug zu beobachten gewesen.Ein Anker der effektiven Nachfrage, welche man auch in der längeren Betrachtung in Chart 2 und 3 erkennen kann, ist die Dynamik der chinesischen Nachfrage. Denn der weltgrößte Nachfrager von Kupfer nimmt ungefähr die Hälfte allen weltweit produzierten Kupfers ab.

