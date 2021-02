Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones musste in der vergangenen Woche seine kompletten Januargewinne wieder abgeben. Er verlor 3,3 Prozent und verzeichnete damit die schlechteste Börsenwoche seit Oktober vergangenen Jahres. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Nio, Xpeng, Novavax und CureVac. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.