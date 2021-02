Eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Experten von Stifel Europe für die Aktien der Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) hat am Montag das Interesse der Anleger an den Papieren aus der Fresenius-Gruppe getrübt. Obwohl der Gesundheitssektor gemessen am europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care insgesamt gefragt ist, geht es für die Papiere von FMC am DAX-Ende um 2,8 Prozent bergab.Im Schlepptau davon stehen auch die Anteilsscheine des Mutterkonzerns Fresenius mit 1,2 Prozent ...

