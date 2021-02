DJ Endesa investiert über 2,9 Mrd EUR in Wasserstoffprojekte in Spanien

Von Giulia Petroni

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Versorger Endesa will mehr als 2,9 Milliarden Euro in die Entwicklung von 23 Projekten für erneuerbaren Wasserstoff in ganz Spanien investieren. Die Investition werde die Installation von Elektrolyseuren mit einer Leistung von 340 Megawatt ermöglichen, die mit 2.000 Megawatt erneuerbarer Energie gespeist werden, teilte Endesa, eine Tochtergesellschaft der Enel SpA, mit. Das Vorhaben wurde der spanischen Regierung vorgelegt und zielt darauf ab, den Übergang des Landes zu saubereren Energieformen zu beschleunigen.

Das am weitesten fortgeschrittene Projekt in As Pontes in der Provinz A Coruna mit einer Investitionssumme von 738,2 Millionen Euro umfasst einen 100-Megawatt-Elektrolyseur und sechs Windparks mit einer Gesamtleistung von 611 Megawatt.

