Mainz (ots) - Mainz, 1. Februar 2021Woche 05/21Dienstag, 02.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen:5.25 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 20196.10 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 20196.55 ZDF-HistoryFrüher Tod und ewiger RuhmStars, die jung sterbenDeutschland 20187.40 ZDFzeitMythos MonacoDas Erbe der Grace KellyDeutschland/Monaco 20198.25 Hollywood StoriesPaul WalkerUSA 20198.50 Hollywood StoriesKylie JennerUSA 20199.20 Hollywood StoriesTom CruiseUSA 20199.45 Hollywood StoriesGwyneth PaltrowUSA 201910.10 Hollywood StoriesJim CarreyUSA 201910.40 Hollywood StoriesJohn TravoltaUSA 201911.05 Hollywood StoriesAnthony Pellicano - Der Promi-DetektivUSA 201911.30 Hollywood StoriesKindesmissbrauch in der TraumfabrikUSA 201912.00 Hollywood StoriesMeToo - Der Fall Harvey WeinsteinUSA 201912.25 Hollywood StoriesDie weißen OscarsUSA 201912.50 ZDF-HistoryRichard Löwenherz - Ein König in der FalleÖsterreich 202013.35 Mordakte MittelalterDas Ende von König Edward II.Großbritannien 201514.20 Mordakte MittelalterIntrige um Englands ThronGroßbritannien 201515.05 Mordakte MittelalterDer Sohn des PapstesGroßbritannien 201515.50 Mordakte MittelalterTod eines DichtersGroßbritannien 201516.35 Mordakte MittelalterKindsmord im TowerGroßbritannien 201517.20 Mordakte MittelalterDie Queen, ihr Liebhaber und dessen EhefrauGroßbritannien 201518.05 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die MachtDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Terra XFaszination UniversumDie Reise zum Rand der WeltDeutschland 202022.25 Terra XFaszination UniversumIm Sog des Schwarzen LochsDeutschland 202023.10 Terra XFaszination UniversumIm Bann der AstrologieDeutschland 201923.55 Terra XFaszination UniversumUnser kosmisches Schicksal0.35 heute journal1.05 Geheime Welten - Reise in die TiefeNetz aus TunnelnDeutschland 20181.45 Geheime Welten - Reise in die TiefeIm Schutz der DunkelheitDeutschland 20182.30 Geheime Welten - Reise in die TiefeVersteckt im FelsenDeutschland 20183.15 Geheime Welten - Reise in die TiefeFeuer und EisDeutschland 20184.00 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)Deutschland 20124.40 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)Deutschland 2012Woche 05/21Freitag, 05.02.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:8.00 auslandsjournalDeutschland 2021"Frontal 21" entfällt8.30 Krisenherd Iran - Gottesstaat zwischen Macht und OhnmachtDeutschland 2020(weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen)