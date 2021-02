Die Aixtron-Aktie konnte seit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober um knapp 90 Prozent steigen. Zahlen für das Gesamtjahr 2020 gibt es am 25. Februar. Die Planvorgaben dürfte die Gesellschaft erreicht haben. Vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr dürfte zeigen, ob die Rallye weitergeht.Der Newsflow bei Aixtron hatte es zuletzt in sich: So wurde mit Christian Danninger ein neuer Finanzchef gefunden. Zudem gab es Fortschritte bei einem möglichen OLED-Auftrag und mehrere Kurszielerhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...