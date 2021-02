Unterföhring (ots) -- Sky berichtet am Sonntag ab 17.00 Uhr live vom Duell zwischen dem Titelverteidiger und dem Tabellenführer an der Anfield Road- Von Dienstag bis Montag (2. bis 8. Februar) überträgt Sky alle 20 Begegnungen des 22. und 23. Spieltags der Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl) live und exklusiv- Das "Match of the Week" des 22. Spieltags zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea am Donnerstag ab 20.30 Uhr- Exklusiv für Sky Q Kunden: Manchester United gegen Southampton (2.2.), Tottenham gegen Chelsea (4.2.) und Liverpool gegen Manchester City (7.2.) jeweils auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei sein Unterföhring, 1. Februar 2021 - Mit zwei Siegen gegen Tottenham und West Ham hat der FC Liverpool den Abwärtstrend der Vorwochen stoppen können. Zusammen mit Punktverlusten fast aller Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel konnten sich das Team von Jürgen Klopp damit wieder in der Spitzengruppe und als der wohl aussichtsreichste Jäger von Tabellenführer Manchester City zurückmelden. Beim FC Chelsea feierte Thomas Tuchel seine Premiere und konnte zum Auftakt vier Punkte aus zwei Spielen einfahren.Beide deutschen Trainer stehen in der kommenden Woche mit ihren Mannschaften vor richtungsweisenden Spitzenspielen. Der FC Chelsea muss am Donnerstag bei Tottenham Hotspur antreten, die "Reds" erwarten am Sonntag Manchester City. Wie es auf der Insel weitergeht, können Sky Kunden auch in dieser Woche live verfolgen. Von Dienstag bis Montag überträgt Sky alle insgesamt 20 Begegnungen des 22. und 23. Spieltags live und exklusiv.Am Dienstag und Mittwoch überträgt Sky unter anderem die Spiele der drei Topteams der Tabelle. Am Dienstag empfängt Manchester United den FC Southampton (ab 21.05 Uhr, auch auf Sky Sport UHD), am Mittwoch können Manchester City beim FC Burnley (ab 18.50 Uhr) und der FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion (ab 21.05 Uhr) nachziehen.Höhepunkt des 22. Spieltags ist das "Match of the Week" , zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea. Mit jeweils 33 Punkte liegen beide Mannschaften derzeit auf den Tabellenplätzen sechs und sieben. Um nochmal die Champions-League-Ränge anzugreifen, zählt sowohl für das Team von José Mourinho als auch das von Thomas Tuchel nur ein Sieg. Sky berichtet am Donnerstag ab 20.30 Uhr live. Exklusiv für Sky Q Kunden wird das Duell auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.Von Samstag bis Montag steht der 23. Spieltag auf dem Programm. Der Höhepunkt ist am Sonntag ab 17.00 Uhr das "Match of the Week" zwischen dem Tabellendritten FC Liverpool und Spitzenreiter Manchester City. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat aktuell trotz eines weniger absolvierten Spiels vier Punkte Vorsprung auf die Liverpooler. Wenn die "Reds" ihren Titel verteidigen wollen, muss gegen die "Cityzens" ein Sieg her. Das Spitzenspiel zeigt Sky exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl)) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/fussball/pl?wkz=WSPGS25T&gclid=EAIaIQobChMI49yfl7XK7AIVuRkGAB0iKQU7EAAYASAAEgIU4_D_BwE&et_uk=fc5ba38012d14ef39320ef748818029a)) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 22. und 23. Spieltag der Premier League von Dienstag bis Montag auf Sky Sport:22. SpieltagDienstag, 2.2.:18.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal live auf Sky Sport 118.50 Uhr: Sheffield United - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 721.05 Uhr: Manchester United - FC Southampton live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD21.05 Uhr: Newcastle United - Crystal Palace live auf Sky Sport 7Mittwoch, 3.2.:18.50 Uhr: FC Burnley - Manchester City live auf Sky Sport 118.50 Uhr: FC Fulham - Leicester City live auf Sky Sport 720.20 Uhr: Leeds United - FC Everton live auf Sky Sport 821.05 Uhr: FC Liverpool - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 121.05 Uhr: Aston Villa - West Ham United live auf Sky Sport 7Donnerstag, 4.2.:20.30 Uhr:: "Match of the Week" Tottenham Hotspur - FC Chelsea live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD23.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 123. SpieltagSamstag, 6.2.:13.20 Uhr: Aston Villa - FC Arsenal live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Newcastle United - FC Southampton live auf Sky Sport 115.50 Uhr: FC Burnley - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 918.20 Uhr: FC Fulham - West Ham United live auf Sky Sport 120.50 Uhr: Manchester United - FC Everton live auf Sky Sport 1Sonntag, 7.2.:12.50 Uhr: Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 114.55 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Leicester City live auf Sky Sport 117.00 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - Manchester City live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD19.30 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 120.10 Uhr: Sheffield United - FC Chelsea live auf Sky Sport 1Montag, 8.2.:20.50 Uhr: Leeds United - Crystal Palace live auf Sky Sport 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4827479