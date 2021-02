GR Silver Mining gelingt der nächste Zukauf! Der kanadische Silber-Explorer erwirbt die La Trinidad-Silbermine von Mako Mining und konsolidiert damit den historischen Rosario Mining-Distrikt. Die Aktie profitiert derzeit aber auch vom "Silberqueeze".

GR Silver Mining konsolidiert Silber-Distrikt

Am Freitag wurde der Handel in der Aktie von GR Silver Mining (0,74 CAD | 0,50 Euro; CA36258E1025) in Toronto gestoppt. Heute nun lässt die Firma die Katze aus dem Sack. Wie erwartet erwirbt man die historische La Trinidad-Mine von Mako Mining. Nach dem Erwerb der früheren Plomosas-Mine von First Majestic Silver ist dies bereits der zweite Zukauf binnen 12 Monaten. Damit ist der kanadische Silber-Explorer das erste Unternehmen, dass den traditionsreichen Rosario MIning-Distrikt in Mexiko konsolidiert und fast alle wichtigen Gold- und Silber-Assets der Region unter einem Dach zusammenfasst (siehe Karte unten). Genau das hatte Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca zum Börsengang 2017 versprochen. Der Geologe und ehemalige Mining Finance-Manager hat damit Wort gehalten. Fonseca hat sich bereits in einem Video-Interview zu der Transaktion geäußert (siehe Video unten)

GR Silver Mining erwirbt La Trinidad

Der Erwerb der La Trinidad-Mine läuft rechtlich über den Kauf von 100% der ausstehenden Aktien von Marlin Gold Mining Ltd., einer 100 Prozent-Tochter von Mako Mining. Marlin besitzt neben anderen Assets Oro Gold de Mexico, S.A. de C.V., ein mexikanisches Unternehmen, das wiederum Eigentümer der Minenanlagen La Trinidad im Rosario Mining-Distrikt ist. Neben der Mine besitzt Oro Gold 100 ...

