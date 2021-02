Der Absturz von Wework dürfte beispiellos in der US-amerikanischen Startup-Geschichte sein. Jetzt will Apple aus dem Stoff eine Miniserie drehen. Innerhalb von nur wenigen Monaten sank die Unternehmensbewertung von Wework von 47 Milliarden auf weniger als zehn Milliarden US-Dollar. Jetzt soll die Geschichte um den gescheiterten Börsengang des Coworking-Anbieters und dessen umstrittenen Gründer Adam Neumann verfilmt werden. Laut dem Branchenblatt Deadline hat sich Apple dazu die Rechte an dem Podcast Wecrashed gesichert. Die Wework-Story ...

Den vollständigen Artikel lesen ...