DJ Apple plant Dollar-Anleihen in sechs Tranchen

Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Apple besorgt sich Geld am Anleihemarkt. Der Konzern hat einen vorläufigen Prospekt für Dollar-Anleihen in sechs Tranchen eingereicht. Das Volumen wird darin nicht genannt. Das Angebot soll Anleihen mit Laufzeiten von fünf, sieben, zehn, 20, 30 und 40 Jahren umfassen.

February 01, 2021 10:09 ET (15:09 GMT)

