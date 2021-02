DGAP-News: Midea / Schlagwort(e): Sonstiges

Midea baut seine Partnerschaft mit Manchester City und der City Football Group aus



01.02.2021 / 16:40

PRESSEMITTEILUNG Midea baut seine Partnerschaft mit Manchester City und der City Football Group aus Die Partnerschaft des Haushaltsgeräte-Riesen erstreckt sich jetzt auch auf die Frauenmannschaft von Manchester City und den New York City Football Club SINGAPUR - Media OutReach - 1. Februar 2021 - Midea, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, hat den Ausbau seiner globalen Partnerschaft mit der City Football Group bekanntgegeben. (Von li. nach re.) Brando Brandstaeter, Head of Brands & Communications der International Business Division der Midea-Gruppe, zusammen mit Stephan Cieplik, SVP of Global Partnerships der City Football Group, bei der Unterzeichnung anlässlich des Ausbaus der Partnerschaft in Shanghai im Dezember 2020. Die Geschäftsbeziehung von Midea mit der City Football Group begann im Januar 2020, als das Unternehmen Offizieller Partner von Manchester City wurde. Nach einem sehr erfolgreichen ersten Jahr der Partnerschaft wurde dann die Entscheidung getroffen, diese Beziehung durch das Hinzufügen der Frauenmannschaft von Manchester City und des New York City FC zu erweitern. Das Highlight der Partnerschaft im Jahr 2020 war die MideaHomeChallenge - eine sechswöchige Kampagne, bei der Spieler, Trainer, Fußballlegenden und Fans an einer Reihe von Geschicklichkeits- und Kunstschusswettbewerben unter Verwendung ihrer Haushaltsgeräte teilnahmen. Die Social Media-Kampagne, die Millionen Beiträge hervorrief, stellte eine kreative Lösung dar, um die weltweit durch den Lockdown zu Hause festsitzenden Fußballfans anzusprechen und zu inspirieren. Midea wird weiterhin globale, regionale und lokalisierte digitale Kampagnen mit den Spielern und Spielerinnen von Manchester City realisieren sowie Branding-Aktivitäten im Etihad-Stadion und auf den Online-Plattformen des Clubs durchführen. Stephan Cieplik, SVP of Global Partnerships bei der City Football Group, erklärte: "Unsere Partnerschaft mit Midea war seit ihrem Beginn im Januar 2020 äußerst erfolgreich. Die Midea Home Challenge war eine unserer populärsten Kampagnen, die nicht nur zu einem hohen Maß an digitaler Beteiligung führte, sondern Fans weltweit auch unterhaltsame Herausforderungen bot, um sich zu Hause zu beschäftigen. Midea ist eine Marke, deren Werte und Ziele mit denen von Manchester City im Einklang stehen. Daher freuen wir uns, diese Partnerschaft jetzt ausbauen zu können, um weitere Teams innerhalb der City Football Group-Familie aufzunehmen." Brando Brandstaeter, Head of Brands & Communications der International Business Division der Midea-Gruppe, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Wir waren begeistert, als wir Anfang 2020 unsere Partnerschaft mit Manchester City verkünden konnten. Angesichts der Pandemie haben wir unsere Teams mobilisiert, um die MideaHomeChallenge einzurichten, die dazu beitrug, die Partnerschaft auf eine unerwartete, aber noch ansprechendere Weise zu beginnen. Die Zusammenarbeit mit Manchester City in diesen schwierigen Zeiten gab uns das Vertrauen, unsere Beziehung zur City Football Group auszubauen und zu stärken, indem wir die Frauenmannschaft von Manchester City sowie den New York City FC und Mumbai City als unsere Partnern hinzufügen - und ich freue mich sehr darauf, diese erweiterte Partnerschaft 2021 für Midea mit Leben zu erfüllen." Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Brando Brandstaeter

Head of Global Brands & Communications

Midea Group - International Business Division

Brando.Brandstaeter@Midea.com Über Manchester City Football Club Manchester City FC ist ein Fußballklub in der englischen Premier League, der 1880 zunächst als St. Mark's West Gorton gegründet wurde. 1894 wurde er offiziell in Manchester City FC umbenannt und gewann seitdem den Europapokal der Pokalsieger, sechs Liga-Meisterschaftstitel, darunter vier Premier League-Titel (2012, 2014, 2018 und 2019) und sechs FA Cups. Manchester City FC ist einer von elf Clubs, die die City Football Group bilden, und zählt den New York City FC und den Melbourne City FC zu seinen Schwestervereinen.



Unter dem Trainer Pep Guardiola, einem der höchstdekorierten Trainer im Weltfußball, bestreitet der Klub seine Heimspiele bei Inlandswettbewerben und bei der UEFA Champions League im Etihad-Stadion, einer spektakulären Arena mit 55.000 Sitzplätzen, in der City seit 2003 zu Hause spielt. Heute befindet sich das Stadion auf dem erweiterten Etihad Campus, zu dem auch die City Football Academy gehört, eine hochmoderne Einrichtung für Leistungstraining und Jugendförderung im Herzen von Ost-Manchester. Die City Football Academy verfügt über ein eigenes Stadion mit 7.000 Plätzen. Dort trainieren auch der Frauenfußballclub von Manchester City sowie die Elite-Nachwuchsmannschaft täglich und tragen ihre Heimspiele aus. Über Midea & die Midea-Gruppe Midea ist eine von über 10 Marken innerhalb der Haushaltsgeräte-Sparte der Midea-Gruppe - einem weltweit führenden High-Tech-Unternehmen, das 2020 auf Platz 307 der Global Fortune 500 rangierte. Das Geschäft der Midea-Gruppe geht über Haushaltsgeräte hinaus und umfasst die Geschäftssäulen HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik), Robotik und Automatisierung, Smart Home und das Internet of Things (IoT) sowie intelligente Logistik und Komponenten. Alle Geschäftsbereiche der Midea-Gruppe streben danach, ein gemeinsames Credo zu verwirklichen: HumanizingTechnology. Die Marke Midea bietet eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten in der Haushaltsgerätebranche und hat sich auf die Bereiche Luftaufbereitung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kühlung, Waschen und Trocknen, Großküchen- und Kochgeräte, kleine Küchengeräte, Wassergeräte, Bodenpflege und Beleuchtung spezialisiert. Midea glaubt daran, durch einen verbraucher- und problemlösungsorientierten Ansatz überraschend benutzerfreundliche Lösungen anzubieten. Das Unternehmen plant immer zukunftsgerichtet und konzentriert sich dabei auf Forschung und Erfindungen, um die sich kontinuierlich ändernden Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen - und sie so in die Lage zu versetzen, sich gemäß dem Slogan der Marke "make yourself at home" zu Hause wohl zu fühlen. Midea ist, neben vielen anderen Kategorien, die weltweite Nummer 1 bei der Luftaufbereitung [1], die weltweite Nummer 1 bei kleinen Kochgeräten [2] und die weltweite Nummer 1 bei Reiskochern[3] . Die weltweit 34 Produktionszentren von Midea und über 150.000 Mitarbeiter in über 200 Ländern und Regionen erwirtschafteten 2019 einen Jahresumsatz von über 40,5 Milliarden US-Dollar. Die 28 weltweiten Innovationszentren und das starke Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung haben bisher zu mehr als 50.000 genehmigten Patenten geführt. https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea https://www.midea-group.com/newsRoom/News/MIDEA-EXPANDS-PARTNERSHIP-WITH-MANCHESTER-CITY---CITY-FOOTBALL-GROUP



https://www.midea-group.com/newsRoom/News/HOME-APPLIANCE-GIANT-MIDEA--INKS-GLOBAL-PARTNERSHIP--WITH-MUMBAI-CITY-FOOTBALL-CLUB/ [1]"Midea - World's No.1 Air Treatment Brand" Quelle: Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, Daten von 2020. [2]"Midea - World's No.1 Small Cooking Appliances Brand" Quelle: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed retail volume sales in units, Daten von 2019. [3]"Midea - World's No.1 Rice Cookers Brand" Quelle: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed retail volume sales in units, Daten von 2019.

