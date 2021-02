Am Mittwoch wird es für den US-Zahlungsdienstleiter spannend. An diesem Tag lässt Paypal in seine Bücher blicken. Die Erwartungen der Anleger sind hoch. Der Umsatz soll im Vergleich zur Vorjahresperiode um über 22 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar steigen. Die Charttechnik verrät dabei, wie es übermorgen weitergehen könnte.Bereits seit März bewegt sich die Paypal-Aktie in einem steilen Aufwärtstrend nach oben und markiert ein Rekordhoch nach dem anderen. Nach dem jüngsten Allzeithoch am 25. Januar ...

