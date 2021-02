Aktuell strömen viele Kleinanleger erstmalig an die Kapitalmärkte, wobei sich viele der neuen Börsianer in Internetforen organisiert haben, um sich Rat bei ihren Handelsentscheidungen zu holen. Einige Hobby-Spekulanten wurden nun auf die Firma TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD (ISIN: CA87320L1031; WKN: A2P6PR) aufmerksam, die mit einer neuartigen Art des Zigarettenrauchens ohne Nikotin und Tabak ein riesiges Geschäft wittert. Nachdem das Unternehmen zuletzt seine eigenen "Erfolge" in mehreren Meldungen in einer vergleichsweise aggressiven Art und Weise feierte, hoffen jetzt die investierten Neulinge auf einen riesigen Kursgewinn.Wie aus einer jüngsten Meldung hervorging, hat die Firma nun erklärt, dass 60 % der Tabakhändler in Ohio, die von TAAT beliefert wurden, nachbestellt haben. Allerdings ist diese Meldung wenig stichhaltig, da die neuen Glimmstängel lediglich in 100 Geschäften geführt wurden und konkrete Bestellmengen aus der Meldung nicht hervorgehen. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass eine "Out-of-Home"-Medienkampagne an 1.087 Tankstellen in dem US-Bundesstaat gestartet wurde, was aber ebenfalls wenig Rückschlüsse auf den tatsächlichen Erfolg des revolutionären Produktes zulässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...