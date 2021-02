DGAP-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Prognose

HAMBORNER REIT AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2021



01.02.2021 / 17:35 CET/CEST

AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 MMVO HAMBORNER REIT AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2021 HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 1. Februar 2021 Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat im Rahmen der heutigen Vorstandssitzung die folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2021 verabschiedet: - Erlöse aus Mieten und Pachten von 82-86 Mio. Euro (Vorjahresprognose: 87-88 Mio. Euro) - Funds from operations (FFO) von 45-50 Mio. Euro (Vorjahresprognose: 52-54 Mio. Euro) - Net asset value (NAV) etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet Die vorgenannte Prognose beinhaltet gegenüber dem Vorjahr eine größere Bandbreite. Grund hierfür bilden gegenwärtig noch bestehende Unsicherheiten im Zusammenhang mit einzelnen Prognoseannahmen, welche sich zu einem wesentlichen Teil auf unterjährige Einmaleffekte beziehen. Die Unsicherheiten ergeben sich insbesondere aus möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Umsatz- und Ergebnissituation der Gesellschaft, dem weiteren Verlauf geplanter Immobilienan- und -verkäufe und damit ggf. verbundener Aufwendungen für Darlehensablösungen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit Nachvermietungsaufgaben in drei Fachmarktzentren. Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 sowie der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende vorzuschlagen, die sich voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen wird. HAMBORNER REIT AG Mitteilende Person:

