EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

ASMALLWORLD AG und Miles & More verlängern ihre Zusammenarbeit



01.02.2021 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) und Miles & More verlängern ihre Zusammenarbeit

Zürich, 01.02.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie die Zusammenarbeit mit Miles & More, dem Vielflieger- und Prämienprogramm der Lufthansa Group, verlängert hat. ASMALLWORLD bietet seinen Kunden mit der Prestige-Mitgliedschaft viele Vorteile, welche das Reisen angenehmer machen, darunter auch 250.000 Prämienmeilen von Miles & More, welche für Flüge oder andere Vorteile eingelöst werden können. Beide Parteien sind mit der bisherigen Zusammenarbeit sehr zufrieden und freuen sich auch in Zukunft zusammenzuarbeiten.

Die ASMALLWORLD AG und die Miles & More GmbH, Betreiber von Europas führendem Vielflieger- und Prämienprogramm, haben ihre bisherige Zusammenarbeit verlängert. Die beiden Partien haben Ende 2017 erstmals eine Kooperation gestartet, um gemeinsam die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft anbieten zu können. Bei dieser Mitgliedschaft kommen Kunden in den Vorteil von exklusiven Reise-Privilegien, darunter auch 250.000 Miles & More Prämienmeilen, welche für Flüge oder andere Vorteile eingelöst werden können. Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft wird für EUR 5.200 angeboten.

"Die bisherige Zusammenarbeit mit Miles & More war für beide Parteien sehr positiv, daher freue ich mich, mit Miles & More auch in Zukunft einen starken Partner mit einem tollen Produkt zu haben", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher.

Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft - "Travel the World in Style"

Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft bietet seinen Kunden exklusive Reise-Privilegien. Sie deckt dabei alle essenziellen Reisebedürfnisse ab und ermöglicht Mitgliedern das Reisen mit noch mehr Komfort.

Zu den Partnern dieser exklusiven Mitgliedschaft gehören unter anderem Miles & More, DISCOVERY, Jumeirah und Sixt.

250.000 Prämienmeilen von Miles & More

Unbegrenzter Zugang zu über 900 Flughafen-Lounges mit DragonPass

The World's Finest Clubs Mitgliedschaft, welche exklusiven VIP-Zugang zu über 200 Clubs und Bars auf der ganzen Welt gewährt

DISCOVERY Black-Status bei allen Global Hotel Alliance Hotels wie Kempinski oder Anantara

Jumeirah One Gold-Status

Diamond Status bei Sixt

Zugang zu ASMALLWORLD, der weltweit führenden Lifestyle-Community

Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft kostet EUR 5.200 und umfasst folgende Reise-Privilegien:

Mehr Informationen unter: https://www.asmallworld.com/membership?plan_type=prestige



Über Miles & More

Miles & More ist Europas führendes Vielflieger- und Prämienprogramm. Über 25 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit weltweit über 300 Partnerunternehmen machen die Miles & More GmbH, Betreiber des Programms mit Sitz in Frankfurt am Main, zu einem Experten für erfolgreiche Kundenansprache und -bindung. Insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren die über 300 Partner des Programms vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe. Das Unternehmen ist 1993 in Deutschland mit sieben Programmpartnern an den Start gegangen und seit September 2014 als 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG eine eigenständige Gesellschaft. Geschäftsführer sind Sebastian Riedle und Dr. Oliver Schmitt. Das Unternehmen hat sich zu einer starken Marke in einer Vielzahl an Bereichen entwickelt - ob im Prämiengeschäft und Programmbetrieb oder den Angeboten und Services im Sales & Retail sowie im Finanz-Bereich.

Mit der Flugprämie als emotionalem Herzstück und Alleinstellungsmerkmal des Programms, dem Lufthansa WorldShop und mehr als 270 Partnern außerhalb der Luftfahrt, ist Miles & More entlang der gesamten Reisekette stark positioniert. Darüber hinaus betreibt die Miles & More GmbH an den Flughäfen Frankfurt, München, Berlin-Brandenburg, Hamburg und Düsseldorf neun Lufthansa WorldShop Stores mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die Online-Shops worldshop.eu und swiss-shop.com locken mit mehr als 3.000 attraktiven Prämien in den Kategorien Reisegepäck, Elektronik, Wohnen, Accessoires, Sport & Wellness, Kinder, Vinothek und Lufthansa & Aviation. Bei ausgewählten Produkten von mehr als 400 Premium-Marken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Miles & More Kreditkarte ermöglicht Teilnehmern zudem, Prämienmeilen einfach im Alltag zu sammeln.

Mehr Informationen auf www.miles-and-more.com und unter www.miles-and-more.com/presse.



Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.



Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.



Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldprivate.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

Kontakt:

ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Löwenstrasse 40

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com